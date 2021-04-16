 

Путин приветствовал участников мероприятия, посвященного открытию «Вахты Памяти»

16.04.2021, 12:30, Новости дня
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Президент Владимир Путин направил приветствие участникам проходящего на Сахалине торжественного мероприятия, посвященного открытию всероссийской акции «Вахта Памяти», и даст старт полевому поисковому сезону.

«В год 80-летия начала Великой Отечественной войны ваша работа приобретает особое звучание. Священная битва советского народа за свободу и независимость, увенчавшаяся Победой, стала событием огромного морального, исторического значения. И наш нравственный долг хранить правду о подвигах предков, восстанавливать имена и судьбы павших защитников Родины, мирных жителей, погибших от рук нацистов и их пособников», – говорится в телеграмме президента, размещенной на сайте Кремля.

Путин отметил «ключевую, самую активную роль в этой масштабной работе поискового движения». «Отрадно, что оно набирает силу, объединяет тысячи людей. Что очень важно, в ваших рядах много молодых участников, которые гордятся боевыми и трудовыми свершениями военного поколения, стремятся внести личный вклад в увековечение памяти героев, творцов Великой Победы», – говорится в телеграмме.

Глава государства подчеркнул, что преемственность поколений, ответственная гражданская позиция и патриотизм, бережное отношение к историческому наследию достойны глубокого уважения.

В рамках всероссийской акции «Вахта Памяти» проводятся поисковые экспедиции, захоронение найденных воинов и передача их личных вещей потомкам, передает ТАСС. 



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