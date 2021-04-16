 

Сибирские ученые получили патент на «беспохмельную» водку

16.04.2021, 12:32, Новости дня
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Коллектив исследователей из Новосибирска получил патент на способ производства водки, позволяющий значительно снизить ее постинтоксикационное действие, в народе называемое похмельем, сообщил один из авторов метода Николай Баранов.

Согласно документам к патенту, изобретение позволяет снизить на 18-20% токсическое и постинтоксикационное действие водки при почти полном сохранении эйфорического эффекта, а также на 20-33% уменьшить скорость формирования алкогольной зависимости. Патент изобретателям выдан в марте текущего года.

«Мы долгие годы занимаемся получением чего-то действительно полезного из такого растительного сырья, как ягель. Он достаточно распространен по северу, его давно изучают. Нам с учеными из Якутска и новосибирских институтов удалось получать из ягеля достаточно усваиваемую часть, которая организмом будет восприниматься. Он является транспортом для определенных веществ, выступает как сорбент для различных соединений», – передает РИА «Новости» слова Баранова.

Так, ученые предложили способ производства водки, при котором в сорокаградусную водно-этанольную смесь вводят специальный экстракт лишайника в соотношении от 1:150 до 1:200. Метод уже успешно исследовали на крысах.

«Изобретение – это лабораторная, научная деятельность. Для того, чтобы это воплощалось, должно быть несколько составляющих, и прежде всего – интерес производителей, которые обычно стремятся к снижению себестоимости, а здесь она возрастет. От лабораторного образца до чего-то серьезного – большой путь. Постепенно, если у нас объемы переработки того же ягеля будут больше, наверное, начнем разговор с производителями вино-водочной продукции. Возможно, им будет это интересно», – сказал изобретатель.

Баранов при этом отметил, что беспохмельной водки, конечно, не бывает и прием алкоголя в любом случае является отравлением организма, однако люди все равно его пьют и в связи с этим уменьшающие токсичность компоненты продолжают разрабатываться и применяться.

«Не вижу в этом («беспохмельной» водке) действительно чего-то фантастического, которое бы что-то перевернуло. Нет, конечно… Нам больше интересны другие связанные с ягелем вещи. Это, например, коррекция сахарного диабета», – добавил он.

Ранее ученые Уральского федерального университета (УрФУ) изобрели рецепт обогащенного минералами и витаминами пива, которое не вызывает похмелья.



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