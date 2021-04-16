Личное: “Перестать ее штурманить и учить”

От типичного онегина письмо.

Отношения с любимой девушкой на грани разрыва из-за его Штурмана и Училки. Он вроде и видит их, но не видит, что это баги.

Посмотрите внимательно на эти моменты. Чтобы избавиться от багов, надо очень хорошо увидеть, что вы залезаете на чужую территорию. Пока вам кажется, что ваше штурманство и учительство обоснованы, вы не считаете это багами, а значит не избавитесь.

cat_named_woof

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Пишу письмо об уходе любимой женщины из дома из-за грязных дивана и рук. (и всего остального)

Мне 29 лет, моей девушке – Т. – тоже. Мы познакомились с Т. 9 лет назад, когда она перевелась к нам в группу из другого университета. На момент знакомства ее ОЗ определенно была выше: Т. из хорошей семьи, красивая, веселая, вокруг нее всегда крутилось много парней. И я – премудрый пескарь-задрот, не имеющий ничего за душой, и никакого опыта общения с девушками.

Я бы никогда и не подумал, что могу быть с такой, как она. Так что, естественно, завязал знакомство не я. Т. списалась со мной по поводу обучения в социальной сети и общение закрутилось. Общение закрутилось настолько, что через год, уйдя от своего (бывшего) парня, мы начали отношения. Как оказалось, она очень любит задротов.

Я был очень счастлив все время наших отношений. Естественно, случалось всякое, но вместе мы прошли огонь, воду и медные трубы.

Приобретать квартиру в своей стране я не хотел, так как планирую иммиграцию вместе с ней заграницу и покупку жилья уже там, поэтому я только год назад предложил Т. жить вместе, когда финансы позволили снимать хорошее жилье без ущерба для жизни и накоплений для переезда. Она отреагировала странно: начала говорить о личном пространстве, о сомнениях по поводу совместного быта, что она не хочет бросать маму (на Т. было много домашних обязанностей). Потом она замялась и сказала не обращать внимания, что зря она все это сказала и наверное это просто страх перед неизвестным. Это был неприятный диалог, но я старался об этом не думать. (но осадочек остался) После этого диалога она много раз предлагала посмотреть квартиры, планировала совместное проживание. Наконец, несколько месяцев назад мы арендовали хорошую квартиру и стали жить вместе.

(Вот здесь был важный момент. Штурман автора уверен, что он рулит отношениями, причем рулит единолично. Их отношения сейчас на грани разрыва, а он до сих пор планирует переезд. Он уверен, что девушка 8 лет ждала его предложения жить вместе. На самом деле она всегда сомневалась, но пошла ему навстречу. Скорее всего она любила его и до сих привязана к нему, но всегда уставала от его Штурмана и сомневалась, что сможет жить вместе с ним)

В целом, быт с Т. легкий и приятный: в доме всегда чисто и уютно, всегда есть вкусная еда, никаких ссор по бытовым мелочам, Т. никогда не мешает моей работе. Сам я плохо умею себя развлечь, а у нее всегда есть какие-нибудь идеи для проведения досуга, с ней всегда интересно. После переезда стало гораздо больше секса. Я был рад жить с ней.

(Все по плану, в общем)

Однако, недавно произошла ситуация, которая ясно мне дала понять, что идеальная жизнь не складывается.

У нас есть конфликт, длящийся годами: Т. довольна небрежна по отношению к своему здоровью, ну и к моему, получается, тоже. Если заболевает – лечиться начинает уже поздно, облизывает пальцы на улице после еды, может съесть грязный фрукт/овощ. Объясняет она это тем, что она с детства так живет и по-другому уже не может, и что организм должен сам уметь справляться с подобными вещами. Я не могу на это просто смотреть, и моя Училка не упускает случая напомнить ей о том, что это вредно.

(Вот он упоминает Училку, но он не считает, что это Училка. Он считает, что его здоровье при совместном быте зависит от ее гигиены, а значит он имеет полное право требовать аккуратности. На самом деле, если какие-то бытовые привычки человека вас не устраивают, у вас только два выхода – смириться или жить отдельно. Ездить по мозгам – это превращать совместную жизнь в ад. Поэтому в границах – мирный разговор о компромиссе бытовом, но если человек настаивает, что ему так удобней и лучше, не занимайтесь его “перевоспитанием”. Ваша СЗ будет падать, а СЗ человека расти. Кто понимает, почему СЗ партнера для любого Штурмана-Училки обычно растет, хотя он этого и не рефлексирует?)

К ситуации: Т. вернулась домой, не помыв руки после улицы (хотя в последнее время она редко так делала), во время коронавируса, подошла ко мне, взяла меня руками за лицо и поцеловала. Я ей ответил, что в моем доме есть правило: мыть руки после улицы. Т. извинилась, пошла помыла руки, снова поцеловала меня, но было видно, что она уже была расстроена.

(Он имеет право не давать брать себя за лицо грязными руками. Но давайте посмотрим, что тут не в границах. Его формулировка про “мой дом” – не в границах, если он хочет жить вместе с Т. дальше и даже жениться на ней. Понятно почему? И не в границах ожидание, что она помоет руки и снова поцелует его. Он мог попросить не трогать его грязными руками, но не мог отправить ее мыть руки и ждать с поцелуями. И это не мелкое отличие, а очень существенное. Кто объяснит, почему?)

В этот же самый день, она сидела собиралась, разложив свою косметику на диване, и что-то у нее рассыпалось прямо на диван. Как оказалось, это что-то очень плохо чистится. Я разозлился, потому что эта ситуация происходит не впервые, только теперь это не наша мебель, и я сотню раз обращал ее внимание на то, чтобы она была аккуратнее. Т. попыталась это все оттереть, у нее не получилось и она сказала, мол, ну ничего страшного, закажу химчистку. Мне не понравилось ее «ничего страшного». Да, потому что не она платит за квартиру. Так я ей сгоряча и сказал.

(Она испачкала диван, он упрекнул ее в том, что она живет в квартире за его счет. Видите, он уверен, что Т. очень хочет жить вместе и должна быть благодарна ему за такую возможность. На самом же деле это больше нужно автору. Понятно, почему важно рефлексировать СЗ человека?)

Через неделю Т. сообщила мне, что хочет вернуться обратно к себе домой, что она и сомневалась по поводу переезда, потому что это будет только моим домом, а не нашим. Я был в шоке. Я понимаю, что то, что я сказал было некрасиво и грубо, но такой реакции я не ожидал. Я извинился за свои слова в тот день, но она все равно настаивала на переезде обратно. Собственно, закончилось все тем, что она предложила пожить отдельно, пока не найдет работу и сможет вкладываться в совместный быт, чтобы быть в этой квартире не на птичьих правах. Мне не удалось Т. убедить этого не делать, так что вот уже две недели мы живем отдельно. Мы общаемся, встречаемся, она ведет себя как обычно, но ее отношение точно стало холоднее, да и я обижен на то, как она ушла, поэтому разговоров об этой ситуации и ее возвращении больше не заводил.

(Он опять уверен, что может вернуть ее как только захочет, что единолично всем рулит. Поэтому он не видит, насколько их отношения сейчас дышат на ладан. Вероятно отношения вообще уже закончились, но автор не хочет этого видеть. Понятно, почему для Штурманов всегда шок, что их бросили?)

Я не знаю, как теперь вернуть все обратно. Я делаю все для нашего будущего и не могу взять в толк, как эта ситуация могла обрести такой поворот. Наверное, это был первый раз, когда я упрекнул ее подобным образом, но как можно было из-за рук и дивана принять решение уехать от меня?

(Он обижен, что она заставила его усомниться в ее любви. Его фокус сейчас на своей обиде, разрыв отношений его пока не пугает, потому что он не верит в него)

Я понимаю, что не могу заставить Т. жить по своим установкам, но я забочусь о ней и не могу остановиться говорить о тех вещах, которые мне кажутся серьезными, и тем более, которые касаются меня. (видимо, все-таки, не понимаю). В ответ она обижается и начинает злиться, может сказать, что постарается так больше не делать, но все равно делает. Говорит, что я ее поучаю, как ребенка, но я не могу просто смотреть на то, как она невнимательно относится к некоторым вещам. Это же не требует больших усилий: быть аккуратнее и внимательнее к мелочам?

(Вот здесь он очень четко сформулировал логику Штурмана. Штурманы не видят разницы – человек сам решил или они решили за человека. Им кажется, что в любом случае требуется одинаковое количество сил, чтобы воплотить решение. Они уверены, что могут давать установки другому и другой должен увидеть их правоту. А на самом деле – это очень досадно – выполнять чужие установки, сколько это поглощает энергии. Исключение – человек, которого вы сами выбрали в качестве коуча. Кто объяснит разницу между Штурманом и коучем?)

Т. вообще довольно легкомысленна, не умеет следить за временем, часто опаздывает даже на важные мероприятия, я могу по полчаса сидеть и ждать в машине, пока она выходит из дома. Это очень меня напрягает, но никакие разговоры, просьбы и мольбы не работают.

На данный момент Т. хочет сменить род деятельности, поэтому сейчас она без работы. Я полностью её обеспечиваю, ни в чем не отказываю, стараюсь ее поддерживать, как могу. С работой у нее всегда было не очень, Т. всегда находилась в процессе смены деятельности, на последнем ее месте работы моя зарплата была выше в 10 раз, хотя тогда я зарабатывал гораздо меньше, чем сейчас. Но надо отдать должное, после окончания университета я год находился в поиске нормальной работы, и она материально обеспечивала наши нужды, насколько возможно, ни разу не упрекнув меня в этом и поддерживая меня во всех моих начинаниях. (на тот момент вместе мы не жили)

(Т. находилась 8 лет на частичном или полном обеспечении автора. Это с одной стороны привязало ее к нему и давало ему возможность считать ее подконтрольной, а с другой стороны это вызывало в ней постоянное стремление избавиться от тягостной зависимости)

Наверное, в глубине души меня и бесит, что Т. не воспринимает жизнь всерьез. Пусть горит все синим пламенем – а ей все: «Ничего страшного». Она прыгает от увлечения к увлечению: от пения и танцев до какой-нибудь бизнес-аналитики и программирования – но так ни на чем и не задерживается надолго, хотя она и правда талантлива практически во всем, за что ни берется. Тогда почему нельзя наконец на чем-то остановиться? Мне кажется, что я способствую этому тем, что я всегда на подхвате и мой Штурман всегда старается решить ее проблемы, даже когда не просят или когда их вообще еще нет.

(Вот это очень важный момент. У любого Штурмана вы увидите рассуждения о том, что легкомысленным и пассивным людям выгодно подчиняться. Штурману кажется, что своим штурманством они облегчают человеку жизнь, что ему так приятно ничего не решать, ни о чем не думать, а просто выполнять команды Штурмана. А на самом деле нет ничего тягостней этого. И каждый партнер Штурмана настоящего мечтает сбежать в окно как в Женитьбе Гоголя)

К слову, она даже деньги просила у меня только однажды на платную операцию, после чего я просто стал ей скидывать часть своей зарплаты. Но я же не могу просто взять и перестать о ней заботиться. Остается только канючить. Похоже, я не знаю, как отличить Штурмана от заботы.

(Отличие простое. Штурман заботится о человеке, исходя из своих представлений о пользе и эти представления расходятся с мнением человека, иногда кардинально расходятся. Настоящая забота – это делать то, что человек и сам считает полезным, что не противоречит его воле)

Мы уже 8 лет вместе, но что-то меня останавливает сделать ей предложение. Я чувствую, что Т. хочет замуж, но разговоров об этом не начинала. Хотя под внутренними щипцами иногда я говорил ей, что просто еще не заработал на ту свадьбу, которую она хочет. Я не против ее обеспечивать и могу себе это позволить, но я не могу жениться на той, у которой нет своего места в мире.

(Наверное в какие-то моменты их жизни его предложение было бы ей приятно. Но скорее всего она всегда сомневалась. А сейчас ей практически очевидно, что быть вместе им нельзя, хотя она привязана и ей сложно рвать эти отношения, она пытается отдалиться постепенно)

На данный момент времени я не могу адекватно оценить свою ОЗ относительно нее. Со времени нашего знакомства я изменился: научился общаться с людьми, изменил имидж (хотя сейчас я его снова потихоньку запускаю), очень прокачался в работе и экономике, стал более осознанным. Конечно, все это не без помощи Т., она раскрыла во мне многие таланты.

Я люблю ее не меньше прежнего, но мне кажется, что я двигаюсь вперед, а она так и осталась веселой 20-летней красоткой из хорошей семьи, с хороводами под окнами, и не хочет двигаться дальше, не хочет развиваться и строить совместное будущее. Как в этих условиях вообще можно даже думать об иммиграции?

В итоге, мой запрос выглядит как: «Скажите ей, чтобы она нашла хорошую работу, перестала опаздывать и грызть ногти, вот тогда мы заживем, спасибо».

(Он довольно честно отрефлексировал свой запрос и даже увидел его нелепость. Но до конца он не понимает, почему этот запрос нелеп. Инициатор расставания Т. и автору не удалось убедить ее остаться. То есть она ушла и не собирается возвращаться. А автор продолжает прикидывать, готов ли он жениться на Т. или не готов, стоит ли ему продолжать отношения с ней и можно ли надеяться на то, что она исправится. Автор рассуждает так, будто он выгнал ее, а девушка просится обратно, и он думает, какие условия ей поставить)

Я хотел бы, чтобы Т. вернулась домой и могла чувствовать себя комфортно. Я хотел бы смириться с ее привычками, которые я не принимаю, и ее отношением к жизни, которое я не понимаю. Перестать ее штурманить и учить, чтобы Т. могла найти свой путь. Но я не знаю, с чего начать.

(Здесь он нормально запрос сформулировал и даже почти отрефлексировал ее СЗ. Автор, ситуация критическая. Вам нужно постараться снять весь ЗВ и точно понять, насколько вам дорога Т. и насколько вы сами хотите измениться в отношениях с ней. Если очень дорога и вы на все готовы, купите кольцо, езжайте к ней и скажите, что обдумали ситуацию и поняли, каким невыносимым и эгоистичным были. Обещайте, что будете учиться уважать ее границы и считаться с ее личным пространством, будете учиться принимать ее особенности и привычки. Если же вы уверены, что сняли ЗВ и у вас все равно остаются сомнения, что вы сможете смириться с особенностями Т. без раздражения, примите тот факт, что отношения ваши подошли к концу. Разные бытовые привычки и разные взгляды на жизнь – это серьезные противоречия, и может быть вам будет лучше расстаться. Все зависит от ее СЗ. Друзья, понятно почему от этого зависит? И чем рискует автор, если не отрефлексирует СЗ девушки сейчас?)

Спасибо.

С уважением, П.