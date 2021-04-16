 

Мнение: Почему Байден не вспомнил Навального?

16.04.2021, 12:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Дождались! Президент США Джо Байден уважил Россию и Владимира Путина и выступил со специальным заявлением, посвященным исключительно моей стране и президенту моей страны. Трансляция заявления Байдена велась на You-tube канале Белого дома.

Оказывается, санкции,  принятые США в отношении России,   – пока совсем вегетарианские. Мол, США могли вдарить куда более серьезными санкциями, но решили этого не делать, чтобы «оставить возможность для диалога».  Президент США добавил, что Вашингтон и Москва обсуждают возможную встречу на высшем уровне летом на территории одной из европейских стран.

Не промолчал Байден и про военную активностью России у границ Украины, назвав ее «тревожной» и призвав воздержаться от любых военных действий.

А вот Навального Байден не вспомнил. Потому что вБелом доме  прекрасно понимают,  что «фактор Навального» – чересчур серьезный раздражитель для Кремля? Настолько серьезный, что Путин опасается произносить публично вслух имя узника покровской ИК-2?   И упоминание имени Навального в речи Байдена могло заслонить все остальные месседжы?

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.08 / Мнение: “Рука Москвы” в Мали – 2

14.10 / Путин поддержал частичное снятие российских санкций с Украины

21.07 / Личное: Могла бы нарисовать ее по памяти

22.10 / Куда уходят дети

03.07 / Мнение: Гонконгский вопрос

22.10 / Скончавшийся в Бразилии участник испытаний оксфордской вакцины не был привит — BBC

11.10 / Мнение: «Обезьяний язык»

22.10 / «Люди не должны делать КТ в целях профилактики» – Минздрав

14.10 / Перемирие — на бумаге, в Карабахе — обстрелы

15.09 / Мнение: «Русская интеллигенция» отозвалась на призыв поклонницы Дзержинского

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика