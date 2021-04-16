Мнение: Почему Байден не вспомнил Навального?

Дождались! Президент США Джо Байден уважил Россию и Владимира Путина и выступил со специальным заявлением, посвященным исключительно моей стране и президенту моей страны. Трансляция заявления Байдена велась на You-tube канале Белого дома.

Оказывается, санкции, принятые США в отношении России, – пока совсем вегетарианские. Мол, США могли вдарить куда более серьезными санкциями, но решили этого не делать, чтобы «оставить возможность для диалога». Президент США добавил, что Вашингтон и Москва обсуждают возможную встречу на высшем уровне летом на территории одной из европейских стран.

Не промолчал Байден и про военную активностью России у границ Украины, назвав ее «тревожной» и призвав воздержаться от любых военных действий.

А вот Навального Байден не вспомнил. Потому что вБелом доме прекрасно понимают, что «фактор Навального» – чересчур серьезный раздражитель для Кремля? Настолько серьезный, что Путин опасается произносить публично вслух имя узника покровской ИК-2? И упоминание имени Навального в речи Байдена могло заслонить все остальные месседжы?

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