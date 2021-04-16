 

Автор танцевального хита Mi Gente Джей Бальвин впервые станет отцом

16.04.2021, 12:02, Разное
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Колумбийский популярный музыкант, исполнитель и соавтор таких хитов как Mi Gente, I Like It, Ritmo и многих других Джей Бальвин (J Balvin) совсем скоро станет отцом. Его возлюбленная, модель Валентина Феррер, ждет первенца. Радостной новостью пара решила поделиться с новой обложки мексиканский версии журнала Vogue – правда, на черно-белом кадре видно преимущественно Валентину, тогда как 35-летний музыкант остался стоять за ее спиной, положа руки с узнаваемыми татуировками на округлившийся живот любимой. Также издание выпустило диджитал-обложку, на которой модель позирует на набережной с видом на Манхэттен у ретро-автомобиля. 

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Публикация от Vogue México y Latinoamérica (@voguemexico)

Джей Бальвин и Валентина Феррер познакомились в 2017 году на съемках его клипа на песню Sigo Extrañándote. Обладательница титула “Мисс Аргентина” стала главной героиней музыкального видео и очень приглянулась эксцентричному артисту.

Джей Бальвин (J Balvin), полное имя которого Хосе Альваро Осорио Бальвин – певец из Колумбии в стиле реггетон, музыкой занимается с детства. В 17 лет переехал в США и начал свою карьеру с выступлений в небольших клубах. В 2017 году артист попал в Книгу рекордов Гиннеса как исполнитель, который дольше всех занимал первое место в хит-параде Hot Latin Songs – его сингл Ginza находился в рейтинге 22 недели. 

В 2019 году песня Con Altura и музыкальное видео на нее в исполнении Росалии и Балвина получили несколько престижных премий, включая две статуэтки MTV Video Music Award и Latin Grammy Awards. Клип набрал более 1,5 миллиарда просмотров на YouTube. Для сравнения, клип на другой его хит – Mi Gente, в котором снялся “танцующий миллионер” Джанлука Вакки, собрал за четыре года чуть 2,9 миллиарда просмотров.

Джей Бальвин и Валентина Феррер



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