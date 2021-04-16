 

Поэтесса Юнна Мориц представила набор слов для Послания Президента Федеральному Собранию

16.04.2021, 12:55, Разное
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Спичрайтеры Президента России получили список из 230 новых слов, которые они смогут использовать для подготовки Послания Федеральному Собранию.

Слова специально для Послания создала известная русская поэтесса Юнна Мориц.

– Наш президент долго откладывал своё Послание. В русском языке не хватало слов, чтобы выразить то, что лежит у него на душе. Когда ко мне обратились высшие силы за новыми словами, я сомневалась, что смогу. Но мне придала сил ненависть к врагам и любовь к Президенту!, – говорится в пресс-коммюнике 83-летней поэтессы.

Полный список лексики Послания пока не публикуется. Есть только статистика по частям речи и отдельные примеры. Так, в списке 52 существительных, среди них есть двукоренные, в том числе образованные от фамилии президента США, например, «злобайден». Прилагательных в списке 47, например, «двугорбоносый». Глаголов, например, «пердометить», всего 22, больше же всего – 109, различных причастий. Есть страдательные, действительные и даже адъективированные причастия, например, «кабыркающийся».

Несмотря на то, что текст Послания ещё не готов, президент уже начал работу со списком. Некоторые слова он попросил не использовать или откорректировать, чтобы они лучше ложились на язык. Министр иностранных дел Сергей Лавров поручил Марии Захаровой напечатать «тезаурус Послания» в виде брошюры для молодых дипломатов.

НИИ Русского языка им. Виноградова сообщил, что, как только список слов будет рассекречен, все 230 слов войдут в новую редакцию Толкового словаря С.И.Ожегова.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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