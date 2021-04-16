Зеленский говорил с Меркель и Макроном сразу после гибели военных под Шумами – Арестович

“Что касается президента: он переговорил с Макроном и Меркель сразу после того, как это произошло. Вы знаете, что там произошло? Под Шумами”, – отметил Арестович.

На вопрос, почему о разговоре не сообщалось официально, спикер украинской делегации в ТКГ ответил: “Украина много чего не знает, потому что есть государственная тайна, есть процедуры, которые осуществляются скрыто”.

Контекст:В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Очередное обострение на Донбассе началось 26 марта: в районе поселка Шумы Донецкой области незаконные вооруженные формирования России открыли огонь из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела погибло четверо бойцов ВСУ. Еще двое военнослужащих получили ранения.

Вскоре после этого состоялся разговор Макрона, Меркель и российского президента Владимира Путина, во время которого, среди прочего, они обсудили ситуацию на востоке Украины, хотя ранее украинский МИД призывал соблюдать принцип “ничего об Украине без Украины”.

5 апреля издание ZN.UA, ссылаясь на источники, писало, что сразу после конференции лидеров Франции, Германии и России должны были состояться переговоры Макрона, Меркель и Зеленского, но этого не произошло из-за проблем с согласованием времени беседы. Другой источник сообщил, что соответствующий разговор готовился и должен таки состояться в ближайшую неделю.

16 апреля должна состояться встреча Зеленского с Макроном в Елисейском дворце. Пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель сообщила, что президенты обсудят ситуацию на Донбассе и наращивание российских войск на границе с Украиной. По данным ZN.UA, Меркель присоединится к разговору по видеосвязи.

Франция и Германия являются участниками “Нормандской четверки” – переговорного формата, созданного в 2014 году для урегулирования спровоцированного Россией конфликта на Донбассе. Также в “Нормандскую четверку” входят Украина и РФ.

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