Ляшко рассказал, как будут использовать привезенную вакцину Pfizer/BioNTech

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16.04.2021, 11:54, Новости дня
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Мобильные бригады будут забирать вакцину с региональных складов и везти к месту проведения прививок, чтобы вакцинировать людей пожилого возраста, объяснил главный санврач Украины.

“29,5 тыс. доз будут развозить по 1170 доз в каждую область. Потому что именно такими контейнерами выпускает вакцину производитель. В одном флаконе шесть доз. Вместе с вакциной поедет растворитель, шприц и коробка для утилизации шприца. Это комплексная поставка”, – отметил он.

В дальнейшем компания-перевозчик “Фармасофт” будет подвозить вакцину на региональный склад, чтобы проводить остальные прививки. 

“117 тыс. доз не будут сразу использованы для первой прививки. Будут использованы 50% для первой прививки. После этого через 25 дней будет повторное проведение прививки и получение полного комплекса вакцины”, – уточнил Ляшко.

Контекст:Первую партию из 117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech в рамках глобальной инициативы COVAX доставили в Украину 16 апреля. Прививки этим препаратом собираются начать с 18 апреля в домах престарелых.
Украинские власти говорили о контракте на 10 млн доз вакцины Pfizer/BioNTech. В Минздраве прогнозируют, что этот объем будут поставлять в течение всего 2021 года.
Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.
В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса: Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.
С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield), произведенной в Индии (в первой партии было 500 тыс. доз).
Запись на вакцинацию в Украине стартовала 1 марта. На 16 апреля прививки получили более 432 тыс. украинцев. Пять человек получили две дозы, свидетельствуют данные Минздрава. Вакциной Covishield привились 431 809 человек, вакциной CoronaVac – 1008 человек.
По состоянию на 16 апреля в Украине подтвердили более 1,9 млн случаев COVID-19 (17 479 – за последние сутки). Умерло 39 тыс. человек, а выздоровело почти 1,5 млн пациентов.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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