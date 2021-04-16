Степанов о вероятности введении COVID-паспортов в Украине: Мы готовы к любому развитию событий

Он отметил, что Украина ожидает финального решения о том, каким будет имунный паспорт в Евросоюзе.

“В постоянном режиме специалисты Минздрава вместе со специалистами Минцифры прорабатывают с нашими европейскими партнерами, каким образом они хотят его внедрить. Со своей стороны мы полностью готовы к любому развитию событий, потому что центральный компонент нашей единой электронной системы e-heaith готов к выгрузке любых данных. У нас есть все данные о вакцинации людей, заболеваемости, тестирования. Поэтому мы готовы к любому развитию событий”, – сказал он.

Степанов назвал важной дискуссию о применении таких паспортов внутри страны.

“Понятно, что после того, как вакцинацией будет охвачена большая часть населения”, – сказал глава Минздрава.

Контекст:О необходимости введения паспортов вакцинации для украинцев 29 марта говорил президент Владимир Зеленский. Он отмечал, что Украине нужно разработать свою систему выдачи гражданам сертификатов об иммунизации от COVID-19.

Одним из первых в мире цифровой COVID-паспорт ввел Бахрейн, об этом 17 февраля писало издание Arab News. Получить его можно после введения двух доз вакцины и двухнедельного ожидания для выработки антител.

19 февраля сертификат о вакцинации против коронавируса Green Pass презентовало министерство здравоохранения Израиля. Программу выдачи COVID-паспортов для своих граждан запустил также Китай.

Европейский комиссар по вопросам вакцинации Тьерри Бретон 28 марта представил будущий европейский сертификат здоровья, который будет подтверждать наличие прививки от коронавируса. На нем будут указаны дата рождения, паспортные данные (с возможностью их проверки через QR-код), информация о наличии прививки и типе вакцины, которой был привит владелец, есть ли у него антитела (если человек уже переболел) или результат ПЦР-теста (если человек и не вакцинировался, и не болел). Сертификат можно загрузить на смартфон или распечатать в бумажном виде, он будет действовать с 15 июня 2021 года.

15 января Степанов заявлял, что украинцы будут получать такие же документы после вакцинации, как и жители стран Евросоюза.

Главный санврач Украины Виктор Ляшко говорил, что внедрять и требовать международную справку о прививке против коронавируса в Украине пока не стоит. По его словам, граждане смогут “получать такую бесплатную справку в два клика”, если она будет нужна им для пересечения границы.

В то же время во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) критически отнеслись к идее внедрить COVID-паспорта. Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге отмечал, что пока неизвестно, сколько держится иммунитет после прививки.

29 марта Степанов заявлял, что Министерство здравоохранения совместно с Министерством цифровой трансформации находятся на финальной стадии разработки паспорта вакцинации от COVID-19 для украинцев.

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса: Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech. С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield), произведенной в Индии (в Украину поступило 500 тыс. доз). 13 апреля в стране началась вакцинация прибывшей в марте вакциной CoronaVac (215 тыс. доз). По состоянию на 16 апреля в стране сделали 432,8 тыс. прививок.

16 апреля в страну доставили 117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech в рамках механизма COVAX. Вакцинацию начнут с 18 апреля.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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