Витвицкая призналась, что они с экс-супругом не были счастливы в браке

Витвицкая призналась, что ни она, ни Кочатков на тот момент уже не были счастливы в браке, и у каждого были обиды друг на друга, о которых они молчали.

По словам Витвицкой, она впервые узнала от мужа, что ему было некомфортно с ней только во время их совместного интервью, которое 15 октября вышло на канале “1+1”. Тогда Кочетков заявил, что “находиться в тени жены амбициозному мужчине сложно”.

В интервью изданию ведущая призналась, что это заявление стало для нее “большой неожиданностью”. Резюмируя, Витвицкая подчеркнула, что партнерам “важно говорить и все обсуждать”.

Контекст:9 февраля 2021 года Витвицкая сообщила, что развелась с Кочатковым после восьми лет семейной жизни – развод супруги получили в декабре 2020 года. Детей у пары нет. Кочатков младше Витвицкой на восемь лет.

Соломия Витвицкая родилась в 1980 году в городе Броды Львовской области. С 2008 года работает на канале “1+1”.

С 2011-го по 2013 год была ведущей ежедневного телетаблоида “ТСН. Особливе”, вела новостные выпуски ТСН, а сейчас является ведущей нового проекта “Вражаючі історії ТСН”, премьера которого состоится 19 апреля.

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