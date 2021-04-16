Китай не признает аннексию Крыма и запрещает своим чиновникам контактировать с оккупационными властями – Енин

По его словам, накануне прошли политические консультации с первым заместителем министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэном, в ходе которых, в частности, поднимался вопрос российской оккупации Крыма.

Помимо этого, МИДы двух стран договорились о механизме кризисных коммуникаций для обсуждения вопросов, имеющих ключевое значение для их национальных интересов.

Как отметил Енин, правительство КНР также подтвердило готовность содействовать Украине в преодолении пандемии COVID-19, в частности путем согласования экспортной лицензии на несколько миллионов доз вакцины.

Стороны договорились о наработке пакета решений по либерализации торговли между Украиной и КНР.

“Активизация контактов между людьми – совместный приоритет – по поручению президента Украины в ближайшее время начнем соответствующий переговорный процесс”, – заявил Енин.

https://www.facebook.com/eugene.enin/posts/10215064078034875

Контекст:Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

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