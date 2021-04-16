Французская разведка признала роль России в разгроме ИГ* в Сирии

Офицер французской разведки Антуан Мариоти издал новую книгу, которая активно обсуждается в социальных сетях. В ней сообщается, что в 2017 году один из руководителей DGSI в беседе с высокопоставленным чиновником высоко оценил роль России в разгроме боевиков «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) в Сирии.

«Я никогда бы не смог говорить об этом официально, но этого добились русские. Как только Россия включилась в игру, она сразу же навела порядок», — цитирует слова руководителя автор книги.

По мнению французской разведки, именно благодаря россиянам, а не американцам или французам, удалось снизить риск терактов во Франции.

Известно, что «Исламское государство» было разбито российскими силами, в том числе «ЧВК Вагнера» в 2017 году. Им удалось вернуть большую часть территории страны под контроль Дамаска. Однако Запад всеми силами пытается преуменьшить роль Москвы в борьбе с радикалами, чтобы скрыть свой провал на Ближнем Востоке. Поэтому признание руководителя DGSI стало сенсационным.

В России не оставили публикацию без внимания. Сенатор Алексей Пушков отметил, что слова французского разведчика стали еще одним доказательством того, что Штаты лишь имитировали в Сирии борьбу с терроризмом.