 

Французская разведка признала роль России в разгроме ИГ* в Сирии

16.04.2021, 11:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Офицер французской разведки Антуан Мариоти издал новую книгу, которая активно обсуждается в социальных сетях. В ней сообщается, что в 2017 году один из руководителей DGSI в беседе с высокопоставленным чиновником высоко оценил роль России в разгроме боевиков «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) в Сирии.

«Я никогда бы не смог говорить об этом официально, но этого добились русские. Как только Россия включилась в игру, она сразу же навела порядок», — цитирует слова руководителя автор книги.

По мнению французской разведки, именно благодаря россиянам, а не американцам или французам, удалось снизить риск терактов во Франции.

Известно, что «Исламское государство» было разбито российскими силами, в том числе «ЧВК Вагнера» в 2017 году. Им удалось вернуть большую часть территории страны под контроль Дамаска. Однако Запад всеми силами пытается преуменьшить роль Москвы в борьбе с радикалами, чтобы скрыть свой провал на Ближнем Востоке. Поэтому признание руководителя DGSI стало сенсационным.

В России не оставили публикацию без внимания. Сенатор Алексей Пушков отметил, что слова французского разведчика стали еще одним доказательством того, что Штаты лишь имитировали в Сирии борьбу с терроризмом.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.01 / Мнение: Навальный подвел Путина?

15.03 / Попрошаек обяжут установить кассовые аппараты

12.03 / Население освобожденных городов ЦАР выражает благодарность российским инструкторам

23.11 / 3,5 года получил архитектор за «сопротивление с насилием» солдату-срочнику на воскресном марше

16.10 / Трамп назвал себя первым после бога

21.09 / Злоумышленники подменили часть машин из музея Fiat «Жигулями»

10.01 / «Без расстрелов ничего не получается»

17.01 / Актер Дмитрий Исаев признался, что ему трудно давалось общение с маленьким сыном

04.04 / Володин о новых санкциях Киева: Пренебрежение здравым смыслом

03.02 / Скандалы: Рестораны Куршевеля, Мальдивы и дом в Эмиратах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика