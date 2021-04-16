В Минздраве Киргизии сообщили, что для лечения COVID-19 применяют «иссык-кульский корень»

Министр здравоохранения Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев проинформировал, как в стране лечат COVID-19. Медики используют настойку аконита, именуемого«иссык-кульским корнем».

Министр отметил, что аконит – это ядовитое растение, употребление настойки из него в холодном виде может привести к летальному исходу, а вот в горячем – даст положительный эффект против инфекции SARS-COV-2. Бейшеналиев подчеркнул, что это не только хорошее отхаркивающее средство, но и оно способно улучшать общее состояние инфицированного ковидом. Стоит отметить, что пока пациент пьёт горячий раствор «иссык-кульского корня», его состояние контролирует врач.

Руководитель Минздрава акцентировал внимание на том, что пьёт целебный напиток сам и готовит его собственноручно: «Сейчас во всех больницах республики пациентов лечат иссык-кульским корнем». Алымкадыр Бейшеналиев во время пресс-конференции по вопросам эпидемиологической ситуации в стране, которая проходила в прямом эфире Sputnika Кыргызстан, выпил настойку аконита.

В четверг в Instagram-аккаунте главы киргизского государства появилась информация о том, что президент посещал больницы, где лечат заразившихся SARS-COV-2. Садыр Жапаров попросил граждан не заниматься самолечением и при первых признаках ковида (лихорадка, потеря обоняния, тяжёлый кашель) обращаться в медицинские учреждения: «Даст Бог, все будет хорошо. Только одна просьба к вам. Всегда соблюдайте санитарные нормы, носите маски. При появлении симптомов немедленно отправляйтесь в больницу, не лежите дома. Наши врачи нашли способ лечения заболевания за день-два на начальной стадии».