 

Нарышкин назвал новые санкции США против РФ признаком нечестной конкуренции

16.04.2021, 11:38, Новости дня
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Вашингтон своим новым пакетом санкций в отношении Москвы нарушил принцип честной конкуренции ведущих разведслужб мира, сообщил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«Конкуренция ведущих мировых разведслужб, она происходит в особых форматах, в формах, имеет особую специфику. Но все равно, по моим убеждениям, она должна проходить честно. Тот пакет санкций – это признак нечестной конкуренции», – сказал Нарышкин, передает РИА «Новости».

Директор СВР назвал действия администрации США непоследовательными, так как санкции вводятся на фоне достаточно дружественного разговора двух президентов, и предположил, что внутри администрации США конкурируют между собой три-четыре группы.

Кроме того, Нарышкин назвал новый пакет американских санкций недружественным и непродуманным шагом, вкладом в разрушение отношений двух стран и международной стабильности. «Я хотел бы в целом сказать о принятом администрацией Соединенных Штатов Америки очередном пакете санкций в отношении Российской Федерации. Это недружественный и очень, на мой взгляд, непродуманный шаг», – сказал он.

«Это вклад в разрушение международной стабильности», – добавил Нарышкин, выразив мнение, что такая стабильность во многом определяется отношениями РФ и США.

В четверг президент США Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Американские законодатели окрестили новые санкции против РФ «адскими». Однако главный удар, нанесенный по российскому госдолгу, оказался не столь страшным. Реакция рубля и вовсе вызывает удивление: если в 2014 и 2018 годах в ответ на экономические санкции рубль резко уходил вниз и провоцировал валютную панику, то в этот раз он даже укрепился. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет дальше.



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