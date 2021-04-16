 

Жительница Калифорнии призналась в убийстве троих детей ради «защиты» от отца

16.04.2021, 11:38, Новости дня
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Жительница Калифорнии Лилиана Каррильо призналась, что убила трех своих детей, чтобы «защитить» их от отца, якобы замешанного в торговле людьми, информирует телеканал KGET.

Полицейские задержали мать, подозреваемую в убийстве трех детей, в субботу. В субботу утром бабушка детей обнаружила в квартире в Лос-Анджелесе тела трех убитых внуков. Изначально СМИ сообщали, что они скончались после получения ножевых ранений. Старшему ребенку было три года, младшему – шесть месяцев, передает РИА «Новости».

В интервью телеканалу KGET Каррильо призналась в убийстве: «Я утопила их. Я сделала это как можно мягче, я не знаю, как объяснить это. Я обняла их. Поцеловала их. Я просила у них прощения все время».

Каррильо заявила, что дети подвергались насилию со стороны отца Эрика Дентона. «Я не хотела, чтобы они и дальше подвергались насилию. Я люблю своих детей. Я бы хотела, чтобы все было иначе, но я обещала защитить их … Я предпочитаю, чтобы их не пытали и не подвергали насилию регулярно до конца их жизни», – сообщила она.

Дентон и Каррильо боролись за опеку над детьми. По сообщению издания Los Angeles Times, 1 марта отец обратился в суд, чтобы потребовать от Каррильо пройти психиатрическое обследование. Следующее слушание по делу об опеке было назначено на 14 апреля. Дентон заявил, что пытался убедить местные власти вмешаться, но «в Лос-Анджелесе они не помогли бы, полиция Лос-Анджелеса не вмешивалась». Он сказал, что Каррильо должна была передать ему детей в воскресенье.

Каррильо утверждает, что несколько раз ходила к психотерапевту и обращалась к социальным службам.

По словам женщины, она пыталась покончить с собой после убийства детей. Власти пока не предъявили ей обвинений в убийстве детей. Каррильо ожидает, что проведет всю жизнь за решеткой.

Напомним, в феврале в Германии многодетной матери предъявили обвинение в убийстве пятерых родных детей.



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