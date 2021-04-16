 

ВОЗ зафиксировала двукратный рост заболеваемости COVID за два месяца

16.04.2021, 11:38, Новости дня
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Мир приближается к самому высокому уровню распространения коронавируса за все время пандемии: за последние два месяца отмечен почти двукратный еженедельный рост числа заразившихся, сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«В мире количество новых случаев, регистрируемых еженедельно, почти удвоилось за последние два месяца. Это приближает нас к самому высокому уровню инфицирования за время пандемии», – передает ТАСС слова Гебрейесуса.

Напомним, в понедельник доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что рост случаев заражений COVID-19 в мире можно объяснить усталостью людей от противоэпидемических ограничений и недостаточным охватом тестирования.



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