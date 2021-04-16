Ради дочери! – Личное мнение

При разводе Полины Гагариной с мужем-фотографом, я была однозначно на стороне этой женщины.

Развелась? Молодец. Улетела с любовником в отпуск? Умница. Смогла обойти запрет от мужа на выезд дочери? Так и надо!



Фото: Соцсети

Каково же было моё разочарование, когда сегодня с утра прочитала новость, что Полина с Исхаковым — исключительно ради дочери! — вместе пошли в зоопарк с ребёнком.

«Полина Гагарина воссоединилась с бывшим мужем ради дочки» — так с намёком на пошлость выглядят заголовки.

Нет, я никогда хорошо не относилась к Полине — чем она лучше десятков других исполнительниц? Но я всегда искренне рада, когда женщина — любая женщина! — сбрасывает с себя мешок с говном, который на себе тащит.

В этом мешке много всего — усталость, душевное одиночество, неудовлетворённость собой, партнёром, жизнью. Чаше всего на мешке восседает ещё и сам мужчина — тащи меня дорогая, тащи!

Я искренне радуюсь, когда до зашоренной бабы доходит светлая истина — а ведь можно идти по жизни, сбросив мешок! И совершенно неважно, что это за баба такая — пусть даже чёрная дыра или инстаграмная пися, офисная дурында или светская дама.

Полинка — молодец, что осознала и развелась. Но теперь всё равно пытается быть хорошенькой.

Муж же, кроме всего прочего, ещё и отец ребёнка! Я должна дать (снова дать) ему возможность проводить время с дочерью!

Правда? Ты уверена в этом?

Я ненавижу стереотипы. И вот этот особенно: у ребёнка должен быть папа! Рушить его тяжело, но давайте рассудим спокойно?

Вот Полина. Вот муж её бывший. Поль, почему ты бросила его, можешь наверняка ведь написать целый список!

И вот с этим списком своих недостатков бывший муж присутствует в жизни дочери, формируя ей идеальный образ мужчины. А женщина сама — сама! — допускает такого мужчину в жизнь своего ребёнка. Мужчину, который её саму не устраивает, раздражает, мешает и так далее.

У меня вопрос к Полине: ты точно хочешь, чтобы у твоей дочери в голове сформировался именно такой тип главного мужчины в жизни?

Откровенно скажу, что я бы прятала своего ребёнка от папаши, с которым сама развелась. Если он меня выбесил до такой вот степени, что видеть его устала, то зачем я стала бы издеваться над дочерью?

Подумай над этим, Гагарина.

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