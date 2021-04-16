 

Мнение: Выступление Байдена

16.04.2021, 11:10, Разное
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Примерно в полночь по московскому времени выступил Байден и в относительно короткой речи (где он все равно успел напутать в фамилии Путина) объяснил суть и смысл введенных в отношении России санкций. Они названы «малыми», Байден сообщил, что санкции могли быть и более жесткими, но он предпочел мягкий вариант в качестве ответа на недружественные действия. При этом заявлено о том, что США надеются на деэскалацию отношений с Россией. Предложение о встрече с Путиным остается в силе, предполагается, что она пройдет примерно летом.

Сказанное означает, что встреча не носит реактивный характер и не связана напрямую с обострением ситуации на украинской границе — до лета далеко, и держать две армии до встречи с Байденом просто нереально. Решать, что делать с ними, придется в рабочем порядке. Более вероятно, что для Байдена Украина носит второстепенный характер, а более важной темой является Китай. И встречу стоит рассматривать именно в контексте отношений США и Китая. России будут даны предложения, имеющие отношение к этой части американской политики.

В определенном смысле это развязывает руки Турции, которая получает относительную свободу действий на Украине и по сути, будет представлять НАТО, хотя США и будут следить за ситуаций, как обычно, не вмешиваясь в нее напрямую.

В практическом плане действия США направлены на то, чтобы намекнуть Путину, что его тактика играть в психического не работает. Острые приступы психоза Штаты будут гасить санкциями, а хронические болячки — по записи, когда врач придет к выводу, что у пациента буйный период подошел к концу. Путин может биться в падучей, сучить ножками, двигать солдатиков, но разговаривать с ним будут только после того, как он примет таблетки и успокоится. Вызывать дежурного врача в палату путем ударов головой в стенку не выйдет. Очень разумно и в рамках правила неведения переговоров с террористами и шантажистами.

Основной тезис российской пропаганды заключается в том, что мы тут проломили лед тремя подлодками и провели учения, враги тут же испугались и побежали мириться. В рамках предложенного Байденом порядка деэскалации отношений этот тезис выглядит менее убедительно.

Источник: Эль Мюрид



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