Дочери “танцующего миллионера” Джанлуки Вакки и Шэрон Фонсеки сделали операцию

В последних числах октября прошлого года итальянский миллионер, который прославился на весь мир благодаря пластике и умению танцевать так, “будто его никто не видит”, Джанлука Вакки впервые стал отцом в 53 года. Впервые бизнесмен показал дочь на обложке испанского HOLA!, когда ей было 1,5 месяца. В интервью журналу они тогда признались – Блу Иерусалима родилась с врожденной патологией: у малышки “волчья пасть” (расщелина в средней части неба), но это лечится:

Наши сердце и душа были с нашей дочкой, но еще с теми семьями, которые сталкиваются с такой же ситуацией, ведь это случается с одним ребенком из 700. Нам повезло с отличной командой врачей, в скором времени они проведут операцию, чтобы помочь дочке жить нормальной жизнью. Но не у всех семей есть такая возможность, поэтому мы решили больше об этом рассказывать и поддерживать фонды, которые помогают таким семьям.

В начале этой недели девочке сделали операцию. Это было необходимо, так как чем взрослее она становилась, тем сложнее было бы решить эту проблему. Несколько часов назад Джанлука опубликовал фотографию с дочерью на руках из больничной палаты и рассказал о ее самочувствии:

В начале недели нашей малышке сделали операцию по устранению “волчьей пасти”. Это была очень сложная и эмоциональная неделя для нас, а для нее – особенно. Когда наш маленький ребенок проходит через столь серьезные испытания, это действительно потрясает меня, как родителя. Наш ангел не перестает нас удивлять! Она была такой храброй, нежной и милой. И я горжусь тем, что я ее отец! Со слезами на глазах обращаюсь ко всем родителям, которые проходят через подобный опыт со своими детьми! Надеюсь, вы, ребята, всегда под защитой. Теперь мы дома. Мы так благодарны и счастливы,

– написал он под снимком. В комментариях, конечно же, сотни пожеланий скорейшего выздоровления. Джанлука Вакки с дочерью после операции Джанлука Вакки и Шэрон Фонсеки с Блу

С матерью ребенка — 25-летней Шэрон Фонсеки — 53-летний Джанлука состоит в отношениях уже больше трех лет, но заключать брак они не спешат.

Напомним, Джанлука стал известен благодаря видео, в котором он танцует со своей девушкой (на тот момент) Джорджией Габриэле на борту яхты под музыку Рики Мартина. В 2016 году ролик сделал его звездой Instagram, с каждым днем его популярность все возрастала, особенно в российском сегменте соцсети – осенью 2016-го Джанлукка прилетал в Москву на эфир к Андрею Малахову, который принес Первому каналу отличные рейтинги.

В 2017 году Джанлука и Джорджия расстались, после чего появилась информация о том, что миллионер — не такой уж миллионер, как хочет казаться. Итальянский банк BPM наложил арест на его имущество в связи с тем, что тот, увлекшись демонстрацией в соцсетях своей безоблачной богемной жизни, не сумел рассчитаться с долгами. По сообщению издания Corriere della Sera, суд арестовал имущество Вакки на сумму 10,5 миллионов евро – речь идет о яхтах, виллах и акциях, включая долю в гольф-клубе. На эту сумму холдинговая компания Джанлуки First Investments взяла кредит у Banco BPM, кроме того, сам танцор не полностью выплатил заем в 6 миллионов евро другому банку, взяв эти деньги на покупку виллы в Порто-Черво. Отмечается, что свои миллионы Вакки заработал благодаря семейному бизнесу по производству аппаратов по упаковке косметики, лекарств, чая и кофе – компании Industria Macchine Automatiche (IMA). При этом сам Джанлука не выполняет реальных функций, получая 5 миллионов евро в год за то, что, по его словам, “не вмешивается в управление”.

Джанлука Вакки и Шэрон Фонсеки