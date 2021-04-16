В Украину доставили первую партию вакцин Pfizer/BioNTech. Первые прививки начнутся с 18 апреля

Главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко на брифинге, который транслировал телеканал “Украина 24”, пояснил, что доставленную партию вакцин отвезут на таможенный склад. Груз растаможат и доставят в логистическую компанию для развозки по Украине.

“У этого логистического партнера есть возможность хранить вакцину при температуре менее -70 ºС. Завтра, 17 апреля, 29,5 тыс. доз развезут по всем областным складам”, – пообещал он.

Вакцину будут перевозить в специальных контейнерах с сухим льдом. В течение месяца в них будет поддерживаться температура до -80º С, сказал Ляшко.

“Вакцина Pfizer относится к безопасным иммунобиологическим препаратам. Это 117 тыс. доз вакцин, которые получила Украина в рамках первой партии. В дальнейшем мы ожидаем 950 тыс. доз вакцины Pfizer, а всего в рамках COVAX – 8 млн доз”, – напомнил главный санврач Украины.

Первые прививки препаратом Pfizer/BioNTech начнутся с 18 апреля в домах престарелых, заявил он.

Контекст:Украинские власти сообщили о контракте на 10 млн доз вакцины Pfizer/BioNTech. В Минздраве прогнозируют, что этот объем будут поставлять в течение всего 2021 года.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса: Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield), произведенной в Индии (в первой партии было 500 тыс. доз).

Запись на вакцинацию в Украине стартовала 1 марта. На 16 апреля прививки получили более 432 тыс. украинцев. Пять человек получили две дозы, свидетельствуют данные Минздрава. Вакциной Covishield привились 431 809 человек, вакциной CoronaVac – 1008 человек.

По состоянию на 16 апреля в Украине подтвердили более 1,9 млн случаев COVID-19 (17 479 – за последние сутки). Умерло 39 тыс. человек, а выздоровело почти 1,5 млн пациентов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

—