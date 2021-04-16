“В любой непонятной ситуации меняй прическу”. Джамала заплела африканские косички. Фото
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
“В любой непонятной ситуации меняй прическу”, – подписала снимок артиста.
“Очень красиво. Необычно”, – оценили новый имидж артистки фолловеры.
“Очень удачный образ”, – отреагировали на фото поклонники певицы.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Певица отметила, что мастер плела косички семь часов.
“Каких-то семь часов, и моя прическа на все лето готова”, – написала в Instagram Stories артистка.
Скриншот: jamalajaaa / Instagram
Контекст:Джамала (настоящее имя – Сусана Джамаладинова) начала карьеру певицы в 18 лет, а в 2016 году победила на “Евровидении” в Стокгольме с песней “1944”.
В последний раз певица меняла прическу в октябре 2020 года – тогда она укоротила волосы и отрезала челку.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет