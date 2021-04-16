 

“В любой непонятной ситуации меняй прическу”. Джамала заплела африканские косички. Фото

16.04.2021, 11:00, Новости дня
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“В любой непонятной ситуации меняй прическу”, – подписала снимок артиста.

“Очень красиво. Необычно”, – оценили новый имидж артистки фолловеры.

“Очень удачный образ”, – отреагировали на фото поклонники певицы.

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Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

Певица отметила, что мастер плела косички семь часов.

“Каких-то семь часов, и моя прическа на все лето готова”, – написала в Instagram Stories артистка.

Скриншот: jamalajaaa / Instagram
Контекст:Джамала (настоящее имя – Сусана Джамаладинова) начала карьеру певицы в 18 лет, а в 2016 году победила на “Евровидении” в Стокгольме с песней “1944”.
В последний раз певица меняла прическу в октябре 2020 года – тогда она укоротила волосы и отрезала челку.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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