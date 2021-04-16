Аргентина зафиксировала риск опасности кровотечений и тромбоза после применения “Спутника V”

Как отмечают авторы статьи, иммунная тромбоцитопения связана с образованием антител, которые направлены против антигенов собственных тромбоцитов. При иммунной тромбоцитопении повышен риск кровотечений и тромбозов.

При этом руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова заявляла, что в ходе проведения фармаконадзора не выявлено ни одного случая тромбозов при введении “Спутника V”.

В документ попали сведения о побочных действиях после 1,5 млн уколов. Таким образом, потенциально опасный побочный эффект зафиксирован в 0,008% случаев.

Всего Аргентина выявила 23 804 случая побочных реакций, связанных с введением российской вакцины. Это 1640,5 случая на 100 тыс. доз. Самое большое число случаев связано с реакциями, указанными в инструкции препарата: лихорадкой, головной болью, гриппоподобным синдромом, реакцией на месте укола. Выявлены аллергические реакции легкой и средней степени в 362 случаях.

Среди редких реакций на российскую вакцину, которые не указаны в инструкции к препарату, кроме иммунной тромбоцитопении в Аргентине также обнаружили пять случаев анафилаксии.

Контекст:Вакцина “Спутник V” была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. По данным Российского фонда прямых инвестиций, на 1 апреля препарат “Спутник V” одобрили для использования в 59 странах.

В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. В международном журнале The Lancet была опубликована информация об эффективности на уровне 91,6%.

При этом ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

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