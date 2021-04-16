 

Аргентина зафиксировала риск опасности кровотечений и тромбоза после применения “Спутника V”

16.04.2021, 11:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как отмечают авторы статьи, иммунная тромбоцитопения связана с образованием антител, которые направлены против антигенов собственных тромбоцитов. При иммунной тромбоцитопении повышен риск кровотечений и тромбозов.

При этом руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова заявляла, что в ходе проведения фармаконадзора не выявлено ни одного случая тромбозов при введении “Спутника V”.

В документ попали сведения о побочных действиях после 1,5 млн уколов. Таким образом, потенциально опасный побочный эффект зафиксирован в 0,008% случаев.

Всего Аргентина выявила 23 804 случая побочных реакций, связанных с введением российской вакцины. Это 1640,5 случая на 100 тыс. доз. Самое большое число случаев связано с реакциями, указанными в инструкции препарата: лихорадкой, головной болью, гриппоподобным синдромом, реакцией на месте укола. Выявлены аллергические реакции легкой и средней степени в 362 случаях.

Среди редких реакций на российскую вакцину, которые не указаны в инструкции к препарату, кроме иммунной тромбоцитопении в Аргентине также обнаружили пять случаев анафилаксии.

Контекст:Вакцина “Спутник V” была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. По данным Российского фонда прямых инвестиций, на 1 апреля препарат “Спутник V” одобрили для использования в 59 странах.
В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. В международном журнале The Lancet была опубликована информация об эффективности на уровне 91,6%.
При этом ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.03 / «Удар по изоляции Ирана» – NYT о последствиях крупной нефтяной сделки между Тегераном и Пекином

08.01 / Оранжевый уровень опасности объявлен в Шанхае из-за «сильных» холодов

23.11 / В Харькове взяли под стражу мужчину, который, угрожая экс-жене, взорвал три гранаты

02.04 / Морпехи ТОФ получили новые БМП-3

28.02 / Правозащитник рассказал, что в колонии, куда этапировали Навального, его приезду “все не рады”

01.12 / Fox News – «скучные» назначенцы Байдена рискуют развязать войну

03.10 / Кандидат в мэры Винницы Кудлаенко: Власти города должны обеспечить учителям страхование на случай COVID-19

30.09 / Тихановская призвала приложить больше сил для диалога с Россией

13.11 / В РФ не согласились с позицией нидерландского прокурора по делу ЮКОСа

08.09 / Новый кроссовер Volkswagen на базе Teramont выйдет в 2021 году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика