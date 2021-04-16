 

“Когда два пазла совпали”. Кухар и Стоянов показали свой страстный поцелуй

16.04.2021, 11:00, Новости дня
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“Любое место становится еще прекраснее, когда ты рядом”, – написал он.

На фото Стоянов держит Кухар на руках и страстно целует ее в губы.

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Публикация от Aleksandr Stoianov / Стоянов (@stoianov_aleksandr)

“Когда два пазла совпали”, – прокомментировала подписчица natali_dominika.

Контекст:Кухар и Стоянов официально зарегистрировали брак в сентябре 2019 года после 10 лет совместной жизни.
Супруги воспитывают двоих детей – Тимура, сына Кухар от предыдущих отношений (2009), и общую дочь Анастасию (2015).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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