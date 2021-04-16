“Когда два пазла совпали”. Кухар и Стоянов показали свой страстный поцелуй
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“Любое место становится еще прекраснее, когда ты рядом”, – написал он.
На фото Стоянов держит Кухар на руках и страстно целует ее в губы.
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“Когда два пазла совпали”, – прокомментировала подписчица natali_dominika.
Контекст:Кухар и Стоянов официально зарегистрировали брак в сентябре 2019 года после 10 лет совместной жизни.
Супруги воспитывают двоих детей – Тимура, сына Кухар от предыдущих отношений (2009), и общую дочь Анастасию (2015).
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