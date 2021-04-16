 

Число заразившихся коронавирусом россиян за сутки выросло на 8,9 тысячи

16.04.2021, 10:56, Разное
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Число россиян, подхвативших инфекцию, за минувший день выросло на 8 995. Менее половины новых случаев – 13% – не имели клинических проявлений заболевания. Выздоровели и покинули больницы 9 109 человек, скончались от осложнений, вызванных ковидом, 397 пациентов.

Пятерка регионов с наибольшим количеством зараженных остается прежней: Москва (2 476 новых случаев), Санкт-Петербург (704 новых случая), Московская область (595 новых случаев), Ростовская область (242 новых случая) и Нижегородская область (219 новых случаев).

Материал дополняется.



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