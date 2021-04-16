 

В России изменился порядок получения ИНН

16.04.2021, 10:56, Разное
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Федеральная налоговая служба России изменила порядок получения идентификационного номера налогоплательщика (ИНН). Теперь документ можно получить всего за один день.

В сообщении на официальном сайте ФНС указано, что встать на налоговый учёт отныне можно через сервис “Подача заявления физического лица о постановке на учет в налоговом органе в Российской Федерации”. ИНН можно будет получить уже на следующий день после подачи заявки, однако при личном посещении налоговой этот срок составит пять дней, сообщает Ura.ru.



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