 

Опубликованы изображение Samsung, который складывается в двух направлениях

16.04.2021, 10:48, Разное
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В Сети появились первые изображения нового смартфона компании Samsung. Гаджет напоминает Galaxy Z Flip, но его экран складывается в двух направлениях.
Смартфоны с гибкими корпусами сейчас не удивляют покупателей, подобный формфактор освоили уже несколько производителей. Однако компания Samsung намерена превзойти всех конкурентов, совершив настоящую революцию в сфере мобильной техники. Новинка, изображения которой уже обнародовали в Сети, способна складываться в любую сторону. Устройство напоминает выпущенный ранее Galaxy Z Flip, однако благодаря нестандартному способу сгибания дисплейной панели, в нем нет необходимость устанавливать дополнительный экран.

Согласно патентной документации, технология, примененная в девайсе, называется «аппаратом и методом освещения камеры в электронном устройстве». Регистрация инновации Galaxy Z Flip dual punch hole camera произошла ещё в октябре минувшего года, публикация же новинки состоялась вчера, 15 апреля. Для реализации подобного решения специалисты Samsung создали новую шарнирную соединительную конструкцию. Смартфон можно полноценно использовать как в открытом состоянии, так и в сложенном. При этом после сгибании в любом направлении аппарат остается защищенным для любого внешнего воздействия.

Ещё одной особенностью модели станет двойная камера, размещенная в дисплейном отверстии. В Samsung отказались от применения вспышки, вместо которой используется свет, исходящий от экрана. Кроме того, указанный смартфон станет также первым в своем сегменте устройством со сканером отпечатков пальцев, расположенном под дисплеем. О том, когда девайс с уникальной конструкцией будет возможно увидеть на полках магазинов, информации пока нет, как и данных об его остальных характеристиках.

Источник: www.ixbt.com



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