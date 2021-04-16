Актер Вин Дизель сделал анонс на новый трейлер «Форсаж 9»

К релизу готовится популярный приключенческий боевик «Форсаж 9: Безудержная сага». Вин Дизель обещал своим поклонникам премьеру захватывающего трейлера 14 апреля и не обманул – ролик вышел в срок.

По сюжету, кибертеррористка Сайфер, которую сыграла Шарлиз Терон, решила вернуться, чтобы расквитаться с Домиником Торрето, который одержал над ней победу в заочном поединке. После этого Сайфер делает все, чтобы разладить братьев – Доминика и Джейкоба, роль которого сыграл Джон Сина. Чтобы противостоять данной угрозе и преодолеть предстоящие трудности, Доминик Торрето решает вновь собрать свою именитую команду.

Разработчики «Форсажа», как было заведено ранее, снимали новую часть не только в Соединенных Штатах Америки, но и в других странах мира. Актерский состав посетил разные города, такие как Лос-Анжелес, Пхукет, Краби, Эдинбург, Лондон. Режиссером «Форсажа 9» в этот раз стал Джастин Стал. А по многократным просьбам любителей боевика на экранах вновь появится Сон Кан, которого сыграл Хан Лю.

Источник: tdnu.ru