Пекин осудил «однобокие санкции» США против России

Односторонние санкции США в отношении РФ являются проявлением гегемонии, против которой выступает все международное сообщество, сообщил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

«Новые санкции США против России – однобокие меры гегемона, против которых выступает все мировое сообщество», – подчеркнул он, передает ТАСС.

Дипломат напомнил, что Россия и Соединенные Штаты – постоянные члены Совета Безопасности ООН, имеющие большое влияние на международной арене. «Надеемся, что Москва и Вашингтон устранят взаимные противоречия путем переговоров, за счет диалога», – подытожил он.

В четверг президент США Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона, подчеркнув, что введение новых американских санкций против России поставило под сомнение целесообразность применения доллара и надежность подконтрольных США платежных механизмов. В Кремле осудили санкционные устремления Вашингтона и напомнили о принципе взаимности.

Американские законодатели окрестили новые санкции против РФ «адскими». Однако главный удар, нанесенный по российскому госдолгу, оказался не столь страшным. Реакция рубля и вовсе вызывает удивление: если в 2014 и 2018 годах в ответ на экономические санкции рубль резко уходил вниз и провоцировал валютную панику, то в этот раз он даже укрепился. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет дальше.