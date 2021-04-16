Анонсирована встреча Мишустина с Лукашенко в Минске
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время визита в Минск в пятницу проведет встречу с главой президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщил пресс-секретарь председателя правительства РФ Борис Беляков.
Беляков сообщил, что «встреча (с Лукашенко) состоится)», передает ТАСС.
В Минске Мишустин в последний раз был в сентябре 2020 года, тогда у него состоялись переговоры с белорусским коллегой Романом Головченко. Кроме того, российского премьера принял президент Белоруссии Александр Лукашенко. Они обсудили внутриполитическую ситуацию в республике.
На той встрече Лукашенко сообщил Мишустину о том, что белорусские спецслужбы перехватили телефонный разговор, из которого следует, что инцидент вокруг отравления блогера Алексея Навального был сфальсифицирован.
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