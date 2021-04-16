Посол Британии прибыла в МИД России

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16.04.2021, 10:44, Новости дня
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Британский посол в Москве Дебора Броннерт в пятницу прибыла в центральное здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади.

Дипломат вышла из автомобиля и проследовала в дипведомство без комментариев для представителей СМИ, передает ТАСС.

Как передает РИА «Новости», посол прибыла в МИД на фоне вызова посла РФ в Лондоне, где его обвинили во «враждебной линии поведения Москвы».

Накануне МИД Британии вызвал посла РФ в Лондоне Андрея Келина для обсуждения приписываемого Москве хакерского взлома компании SolarWinds. Кроме того, посол РФ в Польше Сергей Андреев был вызван в МИД республики, предположительно из-за санкций США против РФ и ситуации на восточной границе Украины. 

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что вызовы российских послов в министерства иностранных дел Британии и Польши говорят о цепной реакции в странах НАТО в поддержку санкций США в отношении России.



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