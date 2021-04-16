 

Эйдан возвращается: новые подробности продолжения “Секса в большом городе”

16.04.2021, 10:14, Разное
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Съемки продолжения культового сериала “Секс в большом городе” еще не начались, а ажиотаж вокруг нового шоу под рабочим названием And Just Like That (“История продолжается…”) не угасает. Создатели проекта подогревают интерес, рассказывая все новые и новые подробности о съемках. Сегодня стало известно, что еще один персонаж из старой версии появится в “Истории”. Джон Корбетт, исполнитель роли Эйдана Шоу, подтвердил свое участие в проекте. В интервью изданию Page Six 59-летний актер сказал, что готов к съемкам.

Да, я собираюсь участвовать в шоу. Думаю, появлюсь в нескольких эпизодах. Мне нравится команда, все эти люди, они всегда были очень добры ко мне,– сказал актер.

Мебельных дел мастер Эйдан Шоу появился в третьем сезоне сериала “Секс в большом городе”. Красивый, обаятельный и талантливый, Эйдан некоторое время был возлюбленным Кэрри, но в конце концов, она ему изменила с Мистером Бигом. В второй части полнометражной версии сериала герои Корбетта и Паркер снова встречаются, но уже на восточном базаре в Абу-Даби. Кажется, что чувства между ними вспыхивают с новой силой, но дальше ностальгического поцелуя дело не идет. Кэрри возвращается к Мистеру Бигу в Нью-Йорк.

Я всегда знал, чем этим все закончится. Для меня Нью-Йорк – это пятый главный персонаж сериала. Кэрри должна была остаться с Нью-Йорком, а Мистер Биг – это и есть Нью-Йорк, – рассказал Джон Корбетт о финале картины. Помимо полного метра, Джон Корбетт суммарно снялся всего в 22 эпизодах сериала, и вот теперь станет одним из героев продолжения.

Напомним, что в январе этого года вышел первый тизер продолжения сериала. Позже стало известно, что шоу будет состоять из десяти получасовых эпизод и рассказывать о жизни нью-йоркских подруг Кэрри, Миранды и Шарлотты, жительницах Манхэттена в возрасте 50 лет. Однако одной из самых ярких и любимых фигур сериала – Саманты – в сиквеле не появится: Ким Кэтролл отказалась от участия в съемках. Также, к великому огорчению поклонников, в And Just Like That не будет и самого Мистера Бига.



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