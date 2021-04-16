Зеленский: Украина не может чувствовать себя в ЕС и НАТО, как в гостях. Мы хотим быть своими. Мы давно этого заслужили

“Чего я ожидаю сейчас? Я очень хотел бы, чтобы у Европы было стопроцентное понимание, как они оценивают Украину. Если они видят Украину в Европейском союзе, то надо, чтобы они это открыто говорили. Не просто, что “в будущем, когда Украина сделает первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое”… И если безопасность любой страны – это членство в Альянсе, то надо делать шаги по ПДЧ и по ЕС”, – заявил президент.

Он отметил, что сейчас можно было бы увеличить товарооборот между Украиной и Евросоюзом.

Зеленский отметил, что Украину поддерживают многие европейские лидеры, в частности президент Франции Эммануэль Макрон, глава Евросовета Шарль Мишель, канцлер Германии Ангела Меркель и другие.

“Но речь идет о безопасности в Европе. И если лидеры ЕС говорят, что от Украины зависит ситуация с безопасностью в Европе, если мы платим за это жертвами, а уже более 14 тыс. погибших, значит, мы должны иметь какой-то статус. Украина не может чувствовать себя в ЕС и НАТО, как в гостях. Мы хотим быть своими. Я считаю, что мы давно этого заслужили. Считаю, что мы должны быть в Европейском союзе, должны получить ПДЧ. Я всегда говорю, что Украина должна иметь такой статус. Это справедливо. Тогда мы будем чувствовать себя субъектами. Тогда граждане Украины никогда не будут чувствовать себя одинокими. Это важно. Поскольку в ситуации с безопасностью в Европе, в мире, в истории человечества мы – субъекты. Я считаю Францию великой державой, она – субъект. У нас должны быть равные отношения – вот чего я жду”, – заявил президент.

Контекст:Зеленский в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом 6 апреля 2021 года заявил, что вступление Украины в Альянс является единственной возможностью завершить войну на Донбассе. По словам главы государства, предоставление Киеву плана действий по членству в НАТО стало бы “настоящим сигналом для РФ”. Столтенберг, в свою очередь, отметил, что НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и НАТО. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял законопроект о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

По словам главы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Анн Линде, Украина имеет перспективу членства в ЕС, это закреплено в Договоре о Европейском союзе. Однако, чтобы стать полноправным членом Евросоюза, Украина должна соответствовать его критериям.

18 марта на совместном брифинге с президентом Литвы Гитанасом Науседой Зеленский говорил, что Украина сформирует коалицию стран-лоббистов для вступления в ЕС.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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