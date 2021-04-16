 

“Она была такой храброй”. “Танцующий миллионер” Вакки рассказал, как его пятимесячная дочь перенесла операцию

16.04.2021, 10:06, Новости дня
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“На этой неделе у нашей дочери была операция по удалению волчьей пасти. Это была очень сложная и эмоциональная неделя для нас и для нее. Когда ваш малыш переживает что-то настолько серьезное, как операция, это по-настоящему потрясает весь ваш мир как родителя. Наш ангел не перестает нас удивлять! Она была такой храброй, спокойной и милой, что я  горжусь тем, что являюсь ее отцом”, – написал Вакки.

Он сообщил, что дочь уже находится дома.

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Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi)

Мать Блу Джерусалемы, венесуэльская модель Шэрон Фонсека, на своей странице в Instagram разместила ролик, на котором они с дочерью запечатлены в клинике.

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Публикация от Sharon Fonseca (@sharfonseca)

Контекст:Фонсека и Вакки состоят в отношениях с 2018 года. В октябре 2020 года у них родилась дочь Блу Джерусалема.
Спустя два месяца после ее рождения Вакки сообщил, что у ребенка выявили патологию. “Блу родилась с “волчьей пастью”. Мы счастливы, что у нашей девочки есть прекрасная команда медиков и они смогут помочь ей жить совершенно нормальной жизнью”, – написал он тогда.
Вакки известен как “танцующий миллионер” благодаря своим постам в Instagram. Сейчас на его аккаунт подписано 19,5 млн человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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