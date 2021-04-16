В Украине отменили запрет для гомосексуалов быть донорами крови

По словам Кравчука, теперь словосочетание “гомосексуальные отношения” отсутствует в перечне критериев для отстранения от донорства. Зато фигурирует формулировка “лица с рискованным сексуальным поведением, которое может привести к заболеванию серьезными инфекционными болезнями, которые могут передаваться через кровь”.

Обновленного текста приказа еще нет на официальном сайте Минздрава, однако он доступен на сайте “Лига. Закон”.

Как отмечает издание, ранее правозащитники неоднократно заявляли, что запрет для ЛГБТ-людей быть донорами крови является дискриминационным, а его устранение предусматривал план действий в области прав человека на период до 2020 года.

Контекст:Согласно законодательству, перед сдачей крови потенциальный донор заполняет анкету, где его спрашивают, в частности, о формах рискованного поведения. Проверить, является ли человек гомосексуальным, невозможно, но он все равно отвечал бы за предоставление ложной информации.

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