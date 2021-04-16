 

В Украине отменили запрет для гомосексуалов быть донорами крови

16.04.2021, 10:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По словам Кравчука, теперь словосочетание “гомосексуальные отношения” отсутствует в перечне критериев для отстранения от донорства. Зато фигурирует формулировка “лица с рискованным сексуальным поведением, которое может привести к заболеванию серьезными инфекционными болезнями, которые могут передаваться через кровь”.

Обновленного текста приказа еще нет на официальном сайте Минздрава, однако он доступен на сайте “Лига. Закон”.

Как отмечает издание, ранее правозащитники неоднократно заявляли, что запрет для ЛГБТ-людей быть донорами крови является дискриминационным, а его устранение предусматривал план действий в области прав человека на период до 2020 года.

Контекст:Согласно законодательству, перед сдачей крови потенциальный донор заполняет анкету, где его спрашивают, в частности, о формах рискованного поведения. Проверить, является ли человек гомосексуальным, невозможно, но он все равно отвечал бы за предоставление ложной информации.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.03 / Россия увеличила вложения в госдолг США

24.11 / В ГИБДД указали способы снизить смертность на дорогах

15.09 / Эспер заявил об опасности работ России и Китая в сфере искусственного интеллекта

02.10 / Россияне проверили свои знания в области экологии

21.01 / “Маразм”. В Киеве из-за сходства с конвоиром “ДНР” ветерана Фортуну отправили в СИЗО

27.11 / Оператору Russia Today запретили въезд в Украину на три года

09.09 / Девочке в московском метро зажевало руку на эскалаторе

29.11 / В Индонезии началось извержение вулкана, над страной частично запретили полеты

09.07 / Звезда сериала «Хор» оставила четырехлетнего сына в лодке и пропала

25.01 / В Ровно умерла женщина после родов дома с “духовной акушеркой”. Она три часа истекала кровью

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика