“Душа наша и притяжение”. Орбакайте разоткровенничалась о Пугачевой

“С днем рождения, родная! Душа наша и притяжение”, – написала она.

На первом снимке Пугачева запечатлена одна, на втором – со своей внучкой Клавдией (дочерью Орбакайте).

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

Контекст:Алла Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. В 1991 году она получила звание народной артистки СССР. В ее репертуаре более 500 песен на русском, английском, немецком, французском языках. В дискографии певицы более 20 сольных пластинок. В 2010 году она прекратила гастрольную деятельность, но в 2019 году по случаю своего 70-летия дала сольный концерт в Москве.

Свою старшую дочь Кристину Пугачева родила 25 мая 1971 года от литовского артиста циркового жанра Миколаса Эдмундаса Орбакаса.

От нынешнего супруга, шоумена Максима Галкина, у Пугачевой есть двое детей-двойняшек Лиза и Гарри. Их 18 сентября 2020 года родила суррогатная мать.

—