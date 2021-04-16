 

“Душа наша и притяжение”. Орбакайте разоткровенничалась о Пугачевой

16.04.2021, 10:06, Новости дня
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“С днем рождения, родная! Душа наша и притяжение”, – написала она.

На первом снимке Пугачева запечатлена одна, на втором – со своей внучкой Клавдией (дочерью Орбакайте).

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Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

Контекст:Алла Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. В 1991 году она получила звание народной артистки СССР. В ее репертуаре более 500 песен на русском, английском, немецком, французском языках. В дискографии певицы более 20 сольных пластинок. В 2010 году она прекратила гастрольную деятельность, но в 2019 году по случаю своего 70-летия дала сольный концерт в Москве.
Свою старшую дочь Кристину Пугачева родила 25 мая 1971 года от литовского артиста циркового жанра Миколаса Эдмундаса Орбакаса. 
От нынешнего супруга, шоумена Максима Галкина, у Пугачевой есть двое детей-двойняшек Лиза и Гарри. Их 18 сентября 2020 года родила суррогатная мать.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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