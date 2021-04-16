 

“Укрзалізниця” завершила расследование аварии поезда “Киев – Запорожье”. Руководителей Приднепровской железной дороги уволят

16.04.2021, 10:06, Новости дня
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За служебную халатность уволят шесть работников руководящего состава Приднепровской железной дороги. Руководители не выполнили инструкций по безопасной организации и выполнению работ по обслуживанию и содержанию в исправном состоянии объектов инфраструктуры, указали в “Укрзалізниці”.  

В частности, должностей лишатся первый заместитель начальника и главного инженера структурного подразделения “Служба пути”, а также начальник и заместитель начальника структурного подразделения “Запорожская дистанция пути”. Уволят мастера, который исполнял обязанности главного инженера дистанции пути, старшего мастера и бригадира структурного подразделения “Запорожская дистанция пути”.

Кроме этого, за нарушение должностных обязанностей “Укрзалізниця” разорвет трудовой договор с заместителем директора по инфраструктуре регионального филиала “Приднепровская железная дорога”.

Сейчас завершают подсчеты убытков от схождения поезда, их возместят виновники происшествия. Полиция по данному факту расследует уголовное производство.

Контекст:
В Днепропетровской области 29 марта с рельсов сошли шесть из девяти вагонов поезда “Интерсити” №732, который следовал из Киева в Запорожье. Во время инцидента в вагонах поезда находилось 88 пассажиров. В результате происшествия никто не пострадал.
Следователи Синельниковского районного управления полиции открыли уголовное производство по ст. 276 (нарушение правил безопасного движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по данной статье предполагает ограничение свободы на срок до трех лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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