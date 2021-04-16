 

Россияне могут получить дополнительные выходные в мае – подробности

16.04.2021, 10:02, Разное
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В ведомстве сообщили, что первые рабочие недели мая в этом году будут короткими. У жителей страны будут трехдневные выходные – с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая в связи с Праздником труда и Днем Победы. Многие россияне задаются вопросом: можно ли продлить майские праздники?

Представители Роструда отметили, что получить дополнительные выходные можно, но только по инициативе работодателя. Начальник должен составить для сотрудника локальный нормативный акт. В документе следует указать, что нерабочий день также подлежит оплате, передает “Российская газета”.

Продление майских праздников несет за собой определенные риски. В ведомстве рассказали, что при предоставлении дополнительных выходных у сотрудника уменьшается норма рабочего времени – за этим может последовать снижение заработной платы.

Ранее в СМИ распространились сообщения о том, что правительство рассматривает возможность введения нерабочих дней в мае из-за пандемии. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не располагает такой информацией. Он назвал эпидемиологическую обстановку в России гибкой.

В прошлом году россияне провели майские праздники дома. В стране действовал жесткий карантин из-за резкого роста числа заразившихся коронавирусом.



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