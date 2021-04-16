Диетолог Стародубова раскрыла плюсы и минусы берёзового сока

Московский диетолог Антонина Стародубова раскрыла плюсы и минусы берёзового сока. По её словам, взрослый человек без проблем со здоровьем может ежедневно выпивать один-два стакана свежесобранного напитка.

Люди давно называют берёзовый сок живой водой, лекарством от всех недугов и нектаром жизни. Медики подтверждают пользу данного напитка, это общеукрепляющее средство при различных заболеваниях. Берёзовый сок, обладая мочегонным действием, стимулирует функцию почек, очищает организм от вредных веществ и токсинов, а также способствует выделению мочевой кислоты и усиливает диурез. Стародубова объясняет, что сок из берёзы насыщен не только дубильными веществами и сапонинами, а ещё органическими кислотами и минеральными элементами, что благотворно влияет на организм человека.

Берёзовый сок способен снять воспаление и спазм в мышцах, вызванные радикулитом и ревматизмом. Чудо-напиток стимулирует кислотообразующую функцию желудка, а поэтому рекомендуется при лечении гастритов и язвенной болезни. Диетологи советуют его и для желающих похудеть, однако речь идёт о свежем и натуральном продукте, а не консервированном напитке из магазина. Если начать употребление сока из берёзы на ранних этапах простудных заболеваний, то человек скорее пойдёт на поправку, а ещё это настоящая находка для гипертоников и больных анемией.

Несмотря на все плюсы берёзового сока, консультант по здоровому питанию объясняет, что если употреблять этот напиток больше двух стаканов в день, то может нарушиться нормальная работа желудочно-кишечного тракта. Вдобавок ко всему, сок из берёзы может вызвать аллергические реакции, передаёт Нью Информ.