 

Жертвами стрельбы в Индианаполисе стали восемь человек

16.04.2021, 9:50, Новости дня
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В результате стрельбы в здании логистической компании FedEx в американском Индианаполисе, погибли восемь человек, многие пострадали, сообщила полиция.

«После предварительного осмотра территории внутри и около здания мы обнаружили восемь человек с огнестрельными ранениями, они были признаны скончавшимися на месте», – сообщила представитель местной полиции Джини Кук, передает РИА «Новости».

Также полицию уведомили о «многих пострадавших, которых доставили в больницу». Некоторые пострадавшие самостоятельно приехали в больницу. По меньшей мере один человек в критическом состоянии.

Полицейские при стрельбе не пострадали. Нападавший, предварительно, покончил с собой.

Ранее стало известно, что стрельба произошла в здании логистической компании FedEx в американском Индианаполисе, сообщалось о большом числе пострадавших.



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