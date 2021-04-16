 

Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 30 апреля

16.04.2021, 9:50, Новости дня
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Следующие длинные выходные будут у жителей РФ с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая по случаю празднования Дня труда и Дня Победы, в связи с этим первые две рабочие недели мая будут сокращенными с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.

«В связи с тем, что 30 апреля является рабочим предпраздничным днем, его продолжительность сокращается на 1 час», – говорится в сообщении Роструда, передает ТАСС.

Согласно производственному календарю, следующие длинные выходные ожидают россиян в июне в связи с празднованием дня РФ 12 июня. Отдыхать граждане смогут три дня, так как в этому году праздник попадает на субботу.

Ранее в Роструде сообщили, что работодатели могут проявить инициативу и предоставить сотрудникам дополнительные выходные в майские праздники, однако их нужно оплачивать. 



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