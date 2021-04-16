У патриарха Кирилла нашли незадекларированную недвижимость в раю

Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) выпустили очередное расследование, в котором обвинили патриарха Московского и всея Руси Кирилла в обладании движимым и недвижимым имуществом в раю.

Вся собственность святейшего не была указана в налоговой декларации. Выяснить это удалось благодаря приуроченному ко Дню космонавтики масштабному запуску спутников, позволившему составить более детальную карту рая.

Из материалов расследования следует, что на участке главы РПЦ расположены дворец, бассейн, гараж, две обширные пасеки, свечной завод, а также швейная мастерская, в которых нелегальные мигранты под видом отработки срока в чистилище создают различную церковную утварь, поставляемую затем на землю контрабандой в обход налогообложения. Помимо прочего, были найдены также два автомобиля марки Tesla, конюшня и частное шоссе к резиденции Рамзана Кадырова.

Представители РПЦ сообщили, что патриарх фильм не смотрел, но не согласен с высказываемыми в нём материалами. Церковному владыке в раю принадлежит лишь несколько скромных келий и велосипед, а демонстрируемые в «расследовании» объекты – не что иное, как оптические иллюзии и компьютерная графика. Организация также сообщила, что знает, по чьему указу создан ролик, но не будет называть его имени, чтобы не придавать этому лицу дополнительную известность.

На ближайшем церковном соборе будет поставлен вопрос предании членов ФБК бессрочной анафеме, а также проведён молебен об их адских муках после смерти. Ранее РПЦ уже требовала проверить причастных к Фонду лиц на экстремизм.

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