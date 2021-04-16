На площадке Киевского форума по безопасности 16 апреля пройдет дискуссия “Эскалация действий России и поддержка Украины со стороны Запада”

В дискуссии примут участие латвийский политик, член Европарламента, вице-председатель фракции Европейской народной партии Сандра Калниете; канадская журналистка, зарубежная старшая сотрудница Атлантического совета (США) Даян Френсис; бывший помощник госсекретаря США, американский дипломат Дэвид Крамер; британский и международный эксперт по вопросам безопасности и внешней политики, старший сотрудник эстонского Института внешней политики при Международном центре обороны и безопасности Джеймс Шерр; премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, председатель Киевского форума по безопасности Арсений Яценюк; директор Киевского форума по безопасности Даниил Лубкивский, который выступит модератором дискуссии.

Участники мероприятия обсудят:

каких сценариев развития событий следует ожидать?

какую цену заплатит Кремль, если атакует Украину?

как оценить реакцию США и коллективного Запада на провокации президента РФ Владимира Путина?

нет ли угрозы навязывания Украине враждебных намерений Кремля?

Каким должно быть стратегическое решение для защиты безопасности Украины, восстановления территориальной целостности Украины и установления долгосрочного мира в этой части Европы?

Трансляция дискуссии пройдет на YouTube-канале фонда Open Ukraine, на страницах в Facebook Яценюка и Киевского форума по безопасности, а также на сайте форума.

Фото: ksf.openukraine.org

Контекст:Киевский форум по безопасности основан фондом Яценюка “Открой Украину” в 2007 году.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—