 

В Харькове полицейские нашли арсенал оружия. Пулеметы, гранаты и пистолеты хранили в гаражном кооперативе

16.04.2021, 9:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Во время обыска полицейские нашли два гранатомета РПГ-26, три пулемета ПКМ, ручной пулемет РПК и ствол к нему, два пистолета “Люгер”, три пистолета Walther, пистолет “Глок-19” с глушителем, пистолет СР-10SI и автомат AGR-47.

В гараже были заряженные магазины ко всему вышеперечисленному оружию и почти 1,5 тысячи патронов различных калибров. Полицейские изъяли семь гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами, 32 гранаты ВОГ, противопехотную мину, три тактических ножа и два устройства ночного видения.

Арсенал направили на проверку экспертам. Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Харьковчанину грозит до семи лет лишения свободы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.01 / Кабмин сделал природный газ социально значимым товаром в Украине

05.03 / Эстонская разведка обеспокоена сближением России и Китая

18.12 / Кирилл Тимошенко: Ролики “Слуги народа” и Зеленского – это пока лучшее, что мы делали

24.02 / Трамп подал апелляцию в Надзорный совет Facebook с требованием вернуть его аккаунты

28.11 / Иран заявил о причастности США к убийству физика-ядерщика

19.09 / Охранник главы МИД Великобритании забыл в самолете заряженный пистолет

29.01 / Лукшенко сказал, что за него проголосовали “около 6 млн человек”. В ЦИК заявляли о меньшем количестве избирателей

19.01 / ЕС планирует вакцинировать 70% своих граждан к лету – СМИ

11.11 / Fox News – поддержка Трампа стоила работы голливудским звёздам

05.02 / Трампа вызвали в Конгресс для дачи показаний под присягой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика