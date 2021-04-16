В Харькове полицейские нашли арсенал оружия. Пулеметы, гранаты и пистолеты хранили в гаражном кооперативе

Во время обыска полицейские нашли два гранатомета РПГ-26, три пулемета ПКМ, ручной пулемет РПК и ствол к нему, два пистолета “Люгер”, три пистолета Walther, пистолет “Глок-19” с глушителем, пистолет СР-10SI и автомат AGR-47.

В гараже были заряженные магазины ко всему вышеперечисленному оружию и почти 1,5 тысячи патронов различных калибров. Полицейские изъяли семь гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами, 32 гранаты ВОГ, противопехотную мину, три тактических ножа и два устройства ночного видения.

Арсенал направили на проверку экспертам. Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Харьковчанину грозит до семи лет лишения свободы.

—