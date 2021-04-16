 

Букингемский дворец опубликовал список гостей на похоронах принца Филиппа

16.04.2021, 9:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В церемонии примут участие только члены королевской семьи и близкие друзья принца. Похороны будут иметь королевский, а не государственный статус.

Более 700 военных Королевского флота, морской пехоты, британской армии и Королевских военно-воздушных сил будут присутствовать во время церемонии. Хор из четырех человек исполнит музыку, которую Филипп выбирал при жизни. После службы гроб опустят в Королевское хранилище под государственный гимн.

Члены королевской семьи, которые последуют пешком за гробом:

Королевская принцесса Принц Уэльский
Граф Уэссекс и Форфар Герцог Йоркский
Герцог Сассекский Мистер Питер Филлипс Герцог Кембриджский
Вице-адмирал сэр Тим Лоуренс, граф Сноудон

Члены королевской семьи, которые посетят панихиду в часовне:

Герцогиня Корнуолла
Графиня Уэссекса и Форфара
Виконт Северн
Леди Луиза Маунтбеттен-Виндзор
Герцогиня Кембриджская
Мистер и миссис Майк Тиндалл
Принцесса Беатрис, миссис Эдоардо Мапелли Моцци
Эдоардо Мапелли Моцци
Принцесса Евгения, миссис Джек Бруксбанк
Джек Бруксбанк
Леди Сара и мистер Даниэль Чатто
Герцог Глостерский
Герцог Кентский
Принцесса Александра Леди Огилви
Потомственный принц Бадена Ландграф Гессенский принц Гогенлоэ-Лангенбург
Графиня Маунтбеттен Бирманская

Контекст:Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп скончался утром 9 апреля в возрасте 99 лет. 
С 16 февраля по 16 марта он находился в госпитале и был прооперирован – он перенес операцию на сердце. В день выписки муж Елизаветы II покинул госпиталь на инвалидном кресле.
Принца Филиппа похоронят 17 апреля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.03 / Путин поручил проверить соответствие СИЗО существующим требованиям

24.06 / Венесуэла объяснила неуплату взносов в ООН американскими санкциями

26.02 / Россия выразила готовность производить с Испанией вакцину от COVID-19

04.01 / Комаровский: Раньше говорили, что самый крутой бизнес – это оружие, нефть, наркотики, а сегодня – это тесты на COVID-19. Просто золотое дно

04.04 / Бывший глава Роскомнадзора превратил Rutube в копию YouTube

28.06 / Конгресс США планирует выделить $3,8 млрд на сдерживание РФ в Европе

28.06 / Число новых случаев коронавируса в РФ третий день подряд оказалось ниже 7 тыс.

18.12 / “Похудела очень”. Фаны Тины Кароль обсуждают ее изменившуюся фигуру

02.03 / Следком Беларуси объявил о планах экстрадиции Тихановской

21.08 / “Ситуация развивается по умеренно стабильному сценарию”. Шмыгаль спрогнозировал курс гривны в 2020 году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика