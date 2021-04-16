Букингемский дворец опубликовал список гостей на похоронах принца Филиппа

В церемонии примут участие только члены королевской семьи и близкие друзья принца. Похороны будут иметь королевский, а не государственный статус.

Более 700 военных Королевского флота, морской пехоты, британской армии и Королевских военно-воздушных сил будут присутствовать во время церемонии. Хор из четырех человек исполнит музыку, которую Филипп выбирал при жизни. После службы гроб опустят в Королевское хранилище под государственный гимн.

Члены королевской семьи, которые последуют пешком за гробом:

Королевская принцесса Принц Уэльский

Граф Уэссекс и Форфар Герцог Йоркский

Герцог Сассекский Мистер Питер Филлипс Герцог Кембриджский

Вице-адмирал сэр Тим Лоуренс, граф Сноудон

Члены королевской семьи, которые посетят панихиду в часовне:

Герцогиня Корнуолла

Графиня Уэссекса и Форфара

Виконт Северн

Леди Луиза Маунтбеттен-Виндзор

Герцогиня Кембриджская

Мистер и миссис Майк Тиндалл

Принцесса Беатрис, миссис Эдоардо Мапелли Моцци

Эдоардо Мапелли Моцци

Принцесса Евгения, миссис Джек Бруксбанк

Джек Бруксбанк

Леди Сара и мистер Даниэль Чатто

Герцог Глостерский

Герцог Кентский

Принцесса Александра Леди Огилви

Потомственный принц Бадена Ландграф Гессенский принц Гогенлоэ-Лангенбург

Графиня Маунтбеттен Бирманская

Контекст:Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп скончался утром 9 апреля в возрасте 99 лет.

С 16 февраля по 16 марта он находился в госпитале и был прооперирован – он перенес операцию на сердце. В день выписки муж Елизаветы II покинул госпиталь на инвалидном кресле.

Принца Филиппа похоронят 17 апреля.

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