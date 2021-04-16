Букингемский дворец опубликовал список гостей на похоронах принца Филиппа
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В церемонии примут участие только члены королевской семьи и близкие друзья принца. Похороны будут иметь королевский, а не государственный статус.
Более 700 военных Королевского флота, морской пехоты, британской армии и Королевских военно-воздушных сил будут присутствовать во время церемонии. Хор из четырех человек исполнит музыку, которую Филипп выбирал при жизни. После службы гроб опустят в Королевское хранилище под государственный гимн.
Члены королевской семьи, которые последуют пешком за гробом:
Королевская принцесса Принц Уэльский
Граф Уэссекс и Форфар Герцог Йоркский
Герцог Сассекский Мистер Питер Филлипс Герцог Кембриджский
Вице-адмирал сэр Тим Лоуренс, граф Сноудон
Члены королевской семьи, которые посетят панихиду в часовне:
Герцогиня Корнуолла
Графиня Уэссекса и Форфара
Виконт Северн
Леди Луиза Маунтбеттен-Виндзор
Герцогиня Кембриджская
Мистер и миссис Майк Тиндалл
Принцесса Беатрис, миссис Эдоардо Мапелли Моцци
Эдоардо Мапелли Моцци
Принцесса Евгения, миссис Джек Бруксбанк
Джек Бруксбанк
Леди Сара и мистер Даниэль Чатто
Герцог Глостерский
Герцог Кентский
Принцесса Александра Леди Огилви
Потомственный принц Бадена Ландграф Гессенский принц Гогенлоэ-Лангенбург
Графиня Маунтбеттен Бирманская
Контекст:Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп скончался утром 9 апреля в возрасте 99 лет.
С 16 февраля по 16 марта он находился в госпитале и был прооперирован – он перенес операцию на сердце. В день выписки муж Елизаветы II покинул госпиталь на инвалидном кресле.
Принца Филиппа похоронят 17 апреля.
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