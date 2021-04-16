В Украине сделали 432 тыс. прививок от коронавируса

Первую дозу вакцины получили 432 815 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – пять человек (из них двое получили первую дозу за рубежом).

Вакциной CoviShield привились 431 809 человек, вакциной CoronaVac – 1008 человек.

За сутки 15 апреля было сделано 13 520 прививок: препаратом CoviShield – 12 725 человек, вакциной CoronaVac – 795 человек.

Контекст:В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса: Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield), произведенной в Индии (в первой партии было 500 тыс. доз).

25 марта в Украину прибыла вакцина CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech (215 тыс. доз). До 12 апреля препарат находился на лабораторном контроле, 13 апреля министр здравоохранения Максим Степанов сообщил о начале вакцинации CoronaVac.

В рамках механизма COVAX Украина до конца мая должна бесплатно получить 1,78 млн доз вакцины Oxford/AstraZeneca и 117 тыс. доз вакцины Pfizer. В целом по программе COVAX Украина ожидает передачи 8 млн доз вакцин.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. Согласно обновленному в апреле плану вакцинации, более половины взрослого населения Украины должны привиться в текущем году.

Запись на вакцинацию в Украине стартовала 1 марта.

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