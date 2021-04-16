 

Большинство украинцев поддерживают отказ властей от российской вакцины против коронавируса “Спутник V” – опрос

16.04.2021, 9:12, Новости дня
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63% опрошенных поддерживают отказ от этой вакцины, 23% не поддерживают, 14% затруднились с ответом. 

Инфографика: ratinggroup.ua

Контекст:Верховная Рада 29 января приняла во втором чтении и в целом закон “О внесении изменений в закон Украины “О лекарственных средствах” относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства”. Документ, в частности, запрещает регистрацию в Украине вакцин, разработанных страной-агрессором (Россией).
Вакцина “Спутник V” была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. По данным Российского фонда прямых инвестиций, на 1 апреля препарат “Спутник V” одобрили для использования в 59 странах.
В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. В международном журнале The Lancet была опубликована информация об эффективности на уровне 91,6%.
При этом ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.
В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса: Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.
С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield), произведенной в Индии (в Украину поступило 500 тыс. доз). 13 апреля в стране началась вакцинация прибывшей в марте вакциной CoronaVac (215 тыс. доз). По состоянию на 16 апреля в стране сделали 432,8 тыс. прививок.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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