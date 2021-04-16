Байден назвал Россию “великой державой” и объявил курс на улучшение отношений с Москвой

Президент США Джо Байден объявил о намерении прекратить ухудшение отношений с Россией. Об этом политик рассказал в своём коротком обращении, посвященном санкциям и российско-американским отношениям.

В ходе выступления Байден заявил, что Россия, как и США, является “великой державой” и несёт большую ответственность за стабильность во всём мире. Он отметил, что серьёзно относится к вопросу взаимодействия с Москвой и выразил уверенность, что президент России Владимир Путин также серьёзен в этом вопросе. Американский лидер добавил, что стороны уже начали планировать встречу глав государств. По словам политика, она предварительно намечена на лето и должна пройти в Европе.

Джо Байден подчеркнул, что Вашингтон хочет “стабильных и предсказуемых” отношений с Москвой, но обратил внимание, что США готовы дать отпор в случае вмешательства в американскую демократию. Президент США отметил, что две страны могли бы сотрудничать в сфере контроля над оружием, вместе бороться с ядерной угрозой Ирана и Северной Кореи, а также с пандемией коронавируса и изменением климата.

Примечательно, что в своей речи Байден перепутал фамилию российского лидера, по ошибке назвав его “Клуниным”, а также едва не произнёс “вакцинация” вместо “эскалации”. Однако в обоих случаях политик сразу поправил себя.