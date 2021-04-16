 

По каким странам россияне скучают больше всего

16.04.2021, 9:08, Разное
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Границы России со многими странами мира до сих пор закрыты из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Специалисты сервиса “Туту.ру” провели опрос, чтобы выяснить, по каким из них россияне скучают больше всего.

Список возглавила Италия, куда хотел бы отправиться каждый пятый опрошенный (21%). На втором месте оказалась Испания, открытия которой ждут 16% респондентов. Замыкают тройку лидеров Латвия, Литва и Эстония: их желают посетить 13% участников исследования. В число лидеров также попали Чехия и Вьетнам (10%), Китай (8%), Болгария (7%), Франция и Израиль (6%), передаёт RT.



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