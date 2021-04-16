 

АвтоВАЗ оснастит обновленную Lada Vesta FL светодиодной оптикой

16.04.2021, 8:58, Новости дня
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В компании АвтоВАЗ сообщили, что обновленный седан LADA Vesta оснастят светодиодной оптикой.

Кроме того, ранее фотошпионам удалось обнаружить тестовый образец во время дорожных испытаний на дорогах общего пользования. Именно по оттенку фар и появились первые предположения относительно применения новой оптики. Вместе с тем производитель пока скрывает кузов защитным камуфляжем, под капотом распознали усовершенствованную решетку радиатора и новые бамперы.

Кроме того, эксперты прогнозируют, что новый экземпляр оснастят мультимедийным комплексом с сенсорным экраном. Кроме того, предполагается применение новой приборной панели и блока управления климатической системой.



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