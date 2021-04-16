 

Компания Fiat презентовала фургон Ducato

16.04.2021, 8:58, Новости дня
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Буквально несколько дней назад официально презентовали модернизированный фургон Fiat Ducato.

В свою очередь, модель получила специальный носитель, который предназначается для хранения различных документов. Вместе с тем в переднем пассажирском кресле установили компактный холодильник. Покупателям будут доступны несколько модификаций, тогда как в максимальном оснащении предполагается размещение до 7 пассажиров.

Известно, что под капотом фургона Fiat Ducato установлен дизельный мотор, который выдает 140 л.с. мощности. Во всех версиях автомобиля применили механическую трансмиссию. На данный момент производитель умалчивает сроки поступления в продажу новой усовершенствованной модели.



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